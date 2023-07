Na cienie, zmarszczki, opuchnięcia. 80 proc. potwierdza, że to serum działa

Wygląda na to, że to serum rozwiązuje wszystkie problemy skóry pod oczami. Gumkuje cienie, zwalcza oznaki zmęczenia, wygładza zmarszczki, kurze łapki, ujędrnia nawet cienką, jak papier skórę. Spojrzenie staje się świetliste, wypoczęte. I nie są to puste frazesy. Kosmetyk przetestowała grupa kobiet, która niemal jednogłośnie (90 proc.) stwierdziła, że ogólny wygląd ich skóry uległ poprawie. 80 proc. zauważyło zmniejszenie cieni i opuchlizny pod oczami. 70 proc. potwierdza, że serum rozświetla skórę i zmniejsza widoczność zmarszczek.