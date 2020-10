"Na cmentarz idźmy kiedy indziej". Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski ma jasne zdanie

Od początku października znacząco wzrosła liczba osób, u których pozytywnie zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Od 10 października cała Polska została objęta tzw. żółtą strefą, co wiążę się m.in. z koniecznością zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz ograniczeniami w restauracjach, kinach czy weselach.

Ks. Isakowicz-Zaleski o pandemii

Jak na razie nic nie wskazuje na to, aby pandemia miała osłabić swoją siłę, dlatego wielu Polaków zastanawia się, jak będzie wyglądało tegoroczne święto Wszystkich Świętych. O to został zapytany ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który przyznał, że jest to bardzo ważne święto w naszej kulturze, ale w tym roku powinniśmy przede wszystkim mieć na względzie zdrowie swoje oraz bliskich.