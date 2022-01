Na endometriozę choruje co dziesiąta Polka. Rzadko który lekarz potrafi ją wcześnie zdiagnozować

Dużo przypadków, mało diagnoz

Zgodnie z informacjami podanymi w reportażu "Taka twoja uroda" autorstwa Magdy Łucyan i Katarzyny Górniak, na endometriozę choruje co dziesiąta Polka. Lecz niektórzy lekarze twierdzą, że na endometriozę cierpi jedna na osiem, a nawet jedna na sześć kobiet w Polsce. Co więcej, w naszym kraju nie ma wielu ekspertów od endometriozy. Większość lekarzy nie zauważa niewielkich zmian na USG i bagatelizuje objawy opisywane przez pacjentki. Właśnie przez to diagnoza następuje średnio po 8-10 latach. Jedna w bohaterek reportażu "Taka twoja uroda" usłyszała ją nawet po 30 latach. Wcześniej stwierdzono, że to nowotwór złośliwy.