Gdy odwróciła się tyłem, zrobiła furorę. Tak wyglądała w Paryżu

Julia Kuczyńska to jedna z najlepiej ubranych Polek młodego pokolenia. Od lat pasjonuje się modą i bawi najgorętszymi trendami. W jej garderobie próżno szukać nudnych i zachowawczych stylizacji. Maffashion uwielbia błysk, mocny kolor albo modny wzór. Wie, jak przyciągnąć spojrzenia i nie przejść ulicą niezauważona.

Paris Fashion Week rozpoczął się 23 września i potrwa do 1 października. Na ulicach stolicy Francji aż roi się od gwiazd. Jest też polska reprezentacja. Mowa o Julii Wieniawie i Maffashion. Wieniawa zachwyciła na pokazie L’Oréal Paris, teraz przyszła pora na Julię Kuczyńską.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Na kolacji zorganizowanej przez markę Mugler w Paryżu blogerka wyglądała zjawiskowo. Na tę okazję wybrała czerwoną sukienkę o dopasowanym kroju , który podkreślił jej perfekcyjną sylwetkę. Furorę zrobiła, gdy odwróciła się tyłem do aparatu.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!