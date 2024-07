Maffashion na wakacjach. Włożyła odblaskowe bikini

Maffashion zabrała czteroletniego synka Bastka na wakacje do Turcji. Szybko okazało się, że wraz z nimi bawi się Michał Danilczuk, który pokazał na Instagramie, że zameldował się w tym samym luksusowym hotelu.

Maffashion i Danilczuk tworzyli parę w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Doszli do finału i od tamtej pory są nierozłączni. Jednak nigdy nie potwierdzili, iż łączy ich romantyczne uczucie. Nie pokazują też wspólnych zdjęć z wakacji.

Fani zachwycili się zarówno zdjęciem, jak i plażowym lookiem oraz oczywiście urodą Maffashion. "Wow, to zdjęcie nadaje się na okładkę Vogue’a", "Julia, Afrodyta to ci może buty czyścić. Przepiękna jesteś", "Super jest ten strój. Julka, piękne zdjęcie", "God is a woman" – wszystko tu zagrało!" – czytamy w sekcji komentarzy pod postem.