Pokazała się w garniturze. Maffashion lansuje nowy trend

Damskie garnitury wracają do mody. To jeden z najgorętszych trendów ostatnich kilku sezonów. Jak je nosić w tym sezonie? Postaw na spodnie z szeroką nogawką. Ten fason optycznie wydłuża nogi. A co z marynarką? Powinna być szeroka w ramionach i wąska w talii. Takie połączenie podkreśla to, co trzeba — bez względu na rozmiar czy typ figury.