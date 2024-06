Na plaży wyglądała obłędnie. Stylizacja jak z okładki

29-letnia gwiazda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie, który obserwuje prawie 300 tys. osób, to prawdziwa skarbnica inspiracji. Izabella Krzan dzieli się fanami zdjęciami stylizacji oraz życiem prywatnym. Ostatnio relacjonowała urlop z mamą. Wspólnie wybrały się do Grecji.

Wiosna i lato to czas, gdy chcemy wprowadzić do naszej garderoby coś świeżego i nowego. Ale to nie oznacza, że musimy całkowicie porzucić klasykę. Wystarczy jedynie dodać do niej odrobinę letniego klimatu. Warto pożegnać się z... jeansami, tak jak Izabella Krzan.