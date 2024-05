Wskoczyła w jeansowe szorty. Ale obcisłym modelu nie ma nawet mowy

Prezenterka wybrała odrobinę postrzępiony model i zestawiła go z pasiastym, oversizowym T-shirtem, czyli basicowym elementem garderoby. Nie zabrakło też adidasów w zielonym odcieniu, które wystąpiły w parze z długimi, białymi skarpetami (to już nie jest faux pas). Krzan dorzuciła jeszcze do tego torebkę "crossbody", okulary przeciwsłoneczne i czapkę z daszkiem. W takiej odsłonie wyruszyła na wycieczkę rowerem przy dwudziestoośmiostopniowym upale.