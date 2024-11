Na zmarszczki wypróbuj "złoto Madagaskaru". Bije na głowę drogeryjne kremy

To sukulent pochodzący z Madagaskaru , który stanowi podstawę wielu aptecznych maści. Te z kolei mogą zastąpić kosmetyki znacznie wyższej klasy cenowej.

Podstawową zaletą żyworódki jest jej znakomita zdolność do nawilżania skóry. Dzięki zawartości polisacharydów, roślina ta przyczynia się do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgoci w naskórku, co jest kluczowe dla skóry suchej i odwodnionej. Ponadto, jej działanie przeciwzapalne czyni ją idealnym składnikiem produktów przeznaczonych dla cery z problemami trądzikowymi czy atopowymi.