Koniec ze zmarszczkami pod oczami. Efekt jak po botoksie

Zmarszczki pod oczami pojawią się wraz ze starzeniem się skóry. Jest to naturalny proces, przy którym tracimy elastynę i kolagen. Niestety nie zapobiegniemy mu, jednak możemy się wspomóc, stosując produkty, które wygładzą zmarszczki i odmłodzą naszą cerę. Jednak te, które pojawiają się dużo wcześniej nawet przed 30 rokiem życia mogą być związane z miostarzeniem, czyli zmarszczkami mimicznymi. Pojawiają się one głównie na skutek nadmiernych ruchów mięśni. Często emocje, które można wyczytać z naszej twarzy takiej jak: zdziwienie, radość czy smutek, są właśnie po części za nie odpowiedzialne.

Wystarczy oddzielić białko z jajka i dodać do niego łyżkę mleka oraz pół łyżeczki miodu. Taką kompozycję należy dokładnie ze sobą wymieszać i nałożyć pod oczy na około 20 min. Po tym czasie wszystko należy dokładnie zmyć wodą. Po chwili jak wszystko się wchłonie, można zastosować swoją pielęgnację.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!