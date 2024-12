Przekazała nowe wieści o zdrowiu. Mówi o tym otwarcie

Anna Starmach to absolwentka szkoły kulinarnej w Paryżu i autorka książek kucharskich. Popularność i sympatię widzów zyskała za sprawą roli jurorki w programach "MasterChef" i "MasterChef Junior". Dzięki temu stała się również autorytetem w swojej dziedzinie i jednocześnie jedną z najpopularniejszych kucharek w Polsce.

Dzisiaj jej kariera została jednak zawieszona z powodu depresji, która odebrała jej siłę do dalszego działania. - Nikomu nie życzę, żeby pierwsze kroki stawiał z tak dużą publicznością... To był dla mnie, osoby wrażliwej, bardzo duży koszt emocjonalny i psychiczny. Choruję na depresję, praca w telewizji też się do tego przyczyniła – opowiadała w wywiadzie dla "Wprost".