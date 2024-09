Schodziła po schodach w wysokich szpilkach. Nagranie już jest hitem

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor podbijają serca internautów. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych par polskiego show-biznesu. Oboje od lat są obecni w mediach i zdobywają sympatię zarówno na szklanym ekranie, jak i w sieci.

Ostatnio uwagę fanów przyciąga ich działalność na Instagramie. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tworzą tam wspólną przestrzeń, pełną humoru oraz dystansu do siebie, która idealnie odzwierciedla ich pozytywne podejście do życia. Profil aktorki obserwuje prawie 800 tys. osób.

W czasie pandemii wpadli na pomysł, by zainicjować luźny cykl "Domówka u Dowborów", czyli internetowe spotkania z gośćmi ze świata mediów. W luźnym formacie dali się poznać z bardziej naturalnej strony, a ich swobodny styl prowadzenia rozmów przyciągnął przed ekrany smartfonów wielu internautów. Teraz regularnie dzielą się zabawnymi nagraniami, publikują materiały ukazujące ich codzienne życie.

Pod nagraniem posypały się komentarze "I dobrze! Najważniejsza wygoda! Szpilki do łóżka", "(...) najdłuższe nogi w show-biznesie", "Jeju jakie nogi", "Piękna, z ogromnym dystansem, wspaniała kobieta", "Ale wejście było", "Przy takiej figurze...szpilki zbędne!", "Ty masz tak długie nogi, że szpilek nie potrzebujesz", "Boska stylówa" - czytamy w sekcji komentarzy na Instagramie. - Ups - skwitował całą sytuację Maciej Dowbor.

