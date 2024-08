Pokazała się w "nagiej" sukience. Dowbor rzucił się, by ją zasłonić

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to duet, który odznacza się wyjątkowym poczuciem humoru i dystansem do świata . Na swoich instagramowych profilach często publikują zabawne filmiki, więc nic dziwnego, że łącznie zebrali już ponad milion obserwujących.

Teraz zafundowali internautom kolejne wideo z serii "z przymrużeniem oka" . Wszystko rozbiło się o stylizację aktorki, która wskoczyła w "nagą" sukienkę z prawdziwego zdarzenia. Co na to jej mąż? Zobaczcie sami.

"Idealna na chrzest", "Jest idealna również dla mnie, chętnie wyskoczę w niej do Biedry czy na plac zabaw", "Idealna! Zwłaszcza rano po bułki do osiedlowej piekarni"– piszą rozbawione użytkowwniczki Instagrama.

