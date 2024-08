Nie gryzła się w język. "Chciałabym, żeby już mną nie rządził"

Co więcej, do stacji TVN dołączyła także jego żona Joanna Koroniewska . Aktorka poprowadzi nowy wnętrzarski reality-show "Zróbmy sobie dom", którego emisja została zaplanowana na wiosnę 2025.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pojawili się w Sopocie na dzień przed konferencją ramówkową stacji TVN. To jeszcze bardziej wzbudziło zainteresowanie dziennikarzy.

– Mogę od razu zdementować, nie będę pracował z moją żoną poza internetem – powiedział w rozmowie z "Faktem" prezenter, odwołując się do zabawnego kontentu, który tworzy wraz z małżonką i publikuje w mediach społecznościowych.

Joanna Koroniewska postanowiła dorzucić swojego trzy grosze do tego krótkiego "statementu".

