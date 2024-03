Nagrali ją na ulicy. W plisowanej mini wyglądała obłędnie

Czy to Saint Germain des Prés? Francuska muzyka Edith Piaf tylko potęguje wrażenie, jakoby Karolina Pisarek zabrała nas do miasta sztuki i romansu. Jednak to centrum Warszawy, a dokładnie ulica Mokotowska, po której Pisarek paradowała w skórzanych kozakach na szpilce i plisowanej mini. Jeśli szukasz inspiracji, a przy tym lubisz łączyć różne style w spójną całość – koniecznie przyjrzyj się bliżej stylizacji modelki.