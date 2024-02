Wystająca "gumka" to nie przypadek. Dres jeszcze nigdy nie wyglądał tak stylowo

Karolina Pisarek wymieniła szary dres z napisem na krótką i szeroką bluzę, która sięgała zaledwie talii. Tym samym wyeksponowała to, co działo się niżej. Lekko zsunięte spodnie pozwoliły wyjść na pierwszy plan bokserkom, które w tym sezonie będziemy śmiało włączać do dziennej garderoby i prezentować ponad pasem spodni. My jesteśmy na tak, a ty?