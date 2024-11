Nagrali już świąteczny koncert. Sykut-Jeżyna w nietypowej kreacji

Mówi się, że święta nie byłby takie same bez Kevina i... świątecznego koncertu kolęd, który dla Polsatu poprowadził w tym roku duet Pauliny Sykut-Jeżyny i Aleksandra Sikory. Prezenterka podzieliła się zakulisowym nagraniem. Wiemy, w jakiej kreacji wystąpiła.

Przygotowania do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia trwają już w najlepsze. W stacjach telewizyjnych praca wre, a obowiązkowym punktem jest nagranie koncertu kolęd. W zeszłym roku Polsat kolędował na Podhalu, a teraz wszystko wskazuje na to, że zawitał ponownie do Krakowa.

Jakie gwiazdy będą wzruszać do łez z ekranów telewizorów? To na razie pozostaje tajemnicą. Wiemy natomiast, że wyjątkowy koncert poprowadził w tym roku duet Pauliny Sykut-Jeżyny i Aleksandra Sikory. Zakulisowe wideo opublikowane w sieci zdradziło co nieco szczegółów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Sykut-Jeżyna zachwyciła nietypową kreacją

Koncert kolęd kojarzy się przede wszystkim z bielą i czernią, a także czerwienią i ciemną zielenią, czyli kolorami, na które najczęściej stawiamy w okresie Bożego Narodzenia. Suknie są długie i posągowe, niejednokrotnie maksymalnie błyszczące. W tym roku Paulina Sykut-Jeżyna wyłamała się z tego schematu.

Postawiła na skromność i szyk w zupełnie nieoczekiwanym wydaniu. Prezenterka wybrała długą do ziemi, odrobinę rozkloszowaną suknię z zabudowanym dekoltem, bufiastymi rękawami i zdobnymi plisami biegnącymi w centralnym punkcie. Zaskoczeniem okazał się w tym przypadku kolor, czyli nasycony niebieski.

Tak ubrana poprowadziła kolędowanie z Polsatem

Uwagę zwraca również tkanina, która została czymś na kształt haftów w motywie roślinnym. Trzeba przyznać, że wyjście poza klasyczne ramy wyszło Sykut-Jeżynie na dobre.

Suknia, w przypadku której dużo się dzieje, nie potrzebuje szalonego towarzystwa. Dlatego gwiazda Polsatu dobrała do niej jedynie minimalistyczne kolczyki z perłami, a włosy zaczesała w eleganckiego koka.

Paulina Sykut-Jeżyna podczas nagrań koncertu świątecznego © Instagram.com, paulinasykutjezyna

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!