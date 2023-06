Nagrało się, co robi przy śmietniku. Nagle dała nura

Doda regularnie publikuje wpisy w mediach społecznościowych. Z fanami dzieli się naprawdę wieloma rzeczami. Ostatnio artystka zademonstrowała, na co ją stać, aby odzyskać ulubiony napój. Piosenkarka przypadkowo wyrzuciła produkt razem z kartonami do głębokiego kosza. Koniecznie chciała go odzyskać.