Eva Minge kończy 56 lat. "Jestem silna, bo miałam trudne życie"

Na świat przyszła 23 maja 1967 roku w Szczecinku w domu Butkiewiczów. Od małego rodzice nie tłumili jej talentów, lecz starali się je wyłuskać. Pokazali, że na świat należy patrzeć szeroko, a ze swoich błędów wyciągać naukę. Tatę wspomina jako nauczyciela, który pozwalał jej popełniać błędy. W wywiadzie dla magazynu "Co za Tydzień" wyznała:

- Jak upadałam pierwszy raz, pytał, czy rozumiem, dlaczego upadłam. Jak upadłam po raz drugi, pytał, czy dam radę wstać i spróbować jeszcze raz. Namawiał mnie do tego. Za trzecim razem już mówił, że jestem silna i dam radę. Jak wańka-wstańka. Rodzice są dla dziecka ogromnym autorytetem. To pierwsze osoby, od których oczekujemy akceptacji i którym chcemy się przypodobać. I mój ojciec był moim niewymuszonym autorytetem. Podziwiałam go z poziomu własnej obserwacji.