Opisała podwójne życie polskiej celebrytki. "Korzystał z jej usług"

Modelka poprosiła ją o przysługę

We fragmencie, który przedpremierowo opublikował serwis Plejada, poznajemy przebieg rozmowy Ewy Minge z jedną z młodych modelek. Projektantka spotkała Marzenę (tak ją nazywa) podczas pokazu swojej kolekcji w Emiratach Arabskich. Ewa Minge została tam też zaproszona na urodziny księżniczki. Modelka Marzena liczyła na to, że uda jej się towarzyszyć projektantce. Sama jako modelka miała zaproszenie na afterparty do klubu.