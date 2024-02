Wrzuciła zdjęcie z plaży. Wskoczyła w najmodniejszą kurtkę

Koniec lutego to odpowiedni moment, by rozejrzeć się za funkcjonalną kurtką na wiosnę. Nie masz pomysłu? Inspiracji poszukaj na instagramowych profilach influencerek. My wzięłyśmy pod lupę ostatnią stylizację Kingi Zawodnik. Do zdjęcia pozowała na plaży w Łebie, prezentując idealne okrycie na okres przejściowy.