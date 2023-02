Najbardziej mściwe znaki zodiaku. Wskazano trzy

Bliźnięta

Bliźnięta z pozoru są spokojne, zrównoważone i zdystansowane – czasem można wręcz odnieść wrażenie, że są wycofane. Pamiętaj, że to tylko pierwsze wrażenie. Tak naprawdę należą do tzw. podwójnych znaków zodiaku. Oznacza to, że mogą być bardzo zmienne, podatne na wpływy, ale także prowadzić podwójne życie czy udawać i grać. W przypadku gdy ktoś ich skrzywdzi, mogą nie dawać niczego po sobie poznać, jednak w duchu już będą planować zemstę. Do końca zachowają pokerową twarz, mogą posunąć się nawet do kłamstwa i manipulacji.