Na pewno cię oszukają. To najmniej uczciwe znaki zodiaku

Choć czarujące i najczęściej z dobrym sercem, kompletnie nie potrafią przyznać się do winy. Jeżeli tylko Lew zrobi coś złego, nawet mając świadomość, że postąpił źle, będzie odwracać kota ogonem i sprawi, że to my poczujemy się źle, że przyłapaliśmy go na kłamstwie.