Najbardziej znienawidzony zawód? Monika pracuje jako urzędniczka skarbowa

– Dobrze, że to trwało krótko. Sama praca wydawała mi się spoko, powierzano nam bardzo proste zadania, żebyśmy przypadkiem nic nie zepsuły. Ale stosunek stałych pracowników do nas był okropny – mówi Monika. – Panowie rzucali szeptem, ale oczywiście dobrze słyszalnym, komentarze w stylu narąbanego wujka na weselu. To było środowisko zdominowane przez kobiety, więc chyba im się coś odpalało, musieli pokazać, kto tu rządzi. W dodatku w budynku cały czas pojawiały się problemy z kanalizacją, zgłaszano to, ale "góra" olewała. I wreszcie któregoś dnia przełożony zadzwonił do mojego działu, kazał mi iść z telefonem do łazienki i ocenić, w skali od jednego do dziesięciu, jak bardzo śmierdzi… Komedia.