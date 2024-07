Najgorszy błąd podczas kiszenia ogórków. Na pewno nie wyjdą

Kiszonki to jeden z ulubionych przysmaków Polaków, a w wielu rodzinach przepis na kiszone ogórki przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Jednak mimo dokładnej receptury, czasem popełnia się błędy, które mogą sprawić, że słoik będzie do wyrzucenia.

Ogórki kiszone to zarówno pyszny dodatek do obiadu, jak i świetna przekąska, uwielbiana szczególnie w czasie rodzinnych biesiad. Choć obecnie kiszonki można kupić w sklepach przez cały rok, w wielu domach wciąż przygotowuje się je samodzielnie.

Najczęściej robi się to pod koniec lipca i na początku sierpnia, gdy w ogródkach i na straganach pełno jest świeżych ogórków gruntowych. Choć pozornie przygotowanie ogórkowych zapasów nie jest skomplikowane, konieczne jest przestrzeganie kilku zasad. W przeciwnym razie zamiast ogórków kiszonych będą zepsute.

Najczęstsze błędy podczas kiszenia ogórków

Pierwszym błędem, który może doprowadzić do zepsucia się ogórków, jest wybór nieodpowiedniej odmiany. Do kiszenia nadają się takie odmiany, jak: Śremski, Octopus czy Julina. Warto zwrócić też uwagę na to, by miały podłużny kształt i cienką skórkę oraz nie były zbyt wielkie - takie nie tylko trudniej ułożyć w słoikach, ale po czasie mogą stracić chrupkość.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kolejnym błędem jest niedostateczne zachowanie czystości. Ogórki przed kiszeniem należy bardzo dokładnie umyć. Podobnie słoiki i zakrętki, które dodatkowo można też wyparzyć. Jeśli do środka dostaną się dodatkowe bakterie, ogórki mogą spleśnieć.

Nieodpowiednia temperatura i złe proporcje

Poważnym błędem wpływającym na kiszenie jest nieodpowiednia temperatura i zbyt szybkie wstawianie ich do piwnicy. Przez pierwszą dobę po wsadzeniu ogórków do słoików, należy pozostawić je w temperaturze pokojowej, czyli ok. 22 st. Celsjusza. Dopiero później umieszczamy je w chłodniejsze miejsce.

Częstym powodem mętnienia i wzmożonego gazowania, doprowadzającego do zepsucia się nawet całej partii ogórków, jest zbyt duża liczba sztuk w słoiku, złe proporcje zalewy lub nawet użycie nieodpowiedniej soli. W tym przypadku dobrze zastosować starą zasadę "3 razy 3", czyli na 3 kg świeżych ogórków dodać 3 litry wody i 3 łyżki twardej, niejodowanej soli kamiennej. Warto też pamiętać, żeby nie przesadzić z przyprawami, bo nadmiar chrzanu, czosnku czy kopru zwyczajnie może popsuć smak kiszonek.

Zobacz także : Działa jak żelazko na zmarszczki. Pij jak najczęściej

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

© Materiały WP