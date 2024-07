Koniecznie dodaj na patelnię. Jajecznica wyjdzie najsmaczniejsza

Ok, rozumiem

Jajecznica to popularne danie śniadaniowe, które uwielbiają zarówno dzieci, jak i dorośli. Jednym z licznych dodatków do tej potrawy są kurki. Jak jednak przygotować jajecznicę, aby była puszysta i smaczna? Warto pamiętać o pewnej radzie.

Przygotowanie jajecznicy wydaje się być banalnie proste, jednak proste błędy powodują, że danie przywiera do patelni, traci swoją wyjątkową konsystencję i smak. Wielką zaletą tego dania jest z pewnością szybkość przygotowania, a także możliwość dodania dowolnych składników. W zależności od gustów kulinarnych możemy dorzucić do jajecznicy boczek, cebulę lub suszone pomidory.

Aktualnie jednak trwa sezon na kurki, które również świetnie nadają się jako dodatek do jajek. Jak jednak przygotować jajecznicę z grzybami, tak aby jej smak był perfekcyjny? Okazuje się, że jeden błąd może spowodować, że kuchenne wysiłki pójdą na marne.

Jajecznica z kurkami - jak ją zrobić?

Przygotowanie grzybów do jajecznicy to dla wielu osób czasochłonny proces. Przeważnie kurki można przepłukać pod bieżącą wodą i osuszyć ręcznikiem papierowym. Jest jednak jeszcze kilka innych sposobów, jak oczyścić je z piasku i zabrudzeń. Ciekawym sposobem jest umieszczenie odrobiny soli w dużej misce i zalanie jej wrzątkiem. Następnie należy zamoczyć kurki, a zabrudzenia same odejdą.

Inną metodą jest wyłożenie grzybów na sitko i przelanie ich wrzątkiem. Dzięki temu pozbędziemy się nie tylko piasku, ale także gorzkiego posmaku. Warto wykonać tę czynność, ponieważ inaczej jajecznica z kurkami może wyjść niesmaczna.

Do jajek dodaj 200 g oczyszczonych kurek, cebulę, łyżkę masła oraz przyprawy do smaku. Kurki po sparzeniu wrzątkiem drobno siekamy i podsmażamy na maśle. Dorzucamy pokrojoną cebulę i smażymy razem, około 10 minut, aż woda odparuje. W tym czasie mieszamy w miseczce jajka z solą i pieprzem. Wylewamy masę jajeczną na patelnię i smażymy do ścięcia. Gotowe danie można posypać posiekanym szczypiorkiem.

Dodaj do jajecznicy jeden składnik

Jajecznica może stać się niezwykle puszysta dzięki prostemu, zaskakującemu trikowi. Wystarczy dodać do jajek parę kropel soku z cytryny. Kwas sprawi, że jajecznica stanie się wyjątkowo lekka i delikatna, a smak cytryny pozostanie niewyczuwalny.

Po dodaniu jajek na rozgrzaną patelnię warto dodać kilka kropel soku z cytryny i energicznie wymieszać. Ten prosty, lecz mało znany trik, spowalnia ścinanie się jajek, umożliwiając ich dokładne połączenie. Ta metoda sprawi, że jajecznica z pewnością zachwyci smakiem i konsystencją.

