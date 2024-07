Zbierzesz w lipcu w lesie. To jeden z najzdrowszych owoców na świecie

Jesteś fanką naturalnych metod dbania o zdrowie? Włącz dereń jadalny do swojej diety. To jeden z najzdrowszych owoców na świecie, który dostarczy wielu cennych składników odżywczych.

Wedle zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, owoce i warzywa powinny stanowić podstawę diety. Warto wybierać takie, które są nie tylko smaczne, ale pełne witamin oraz cennych pierwiastków.

Okazuje się, że w Polsce rośnie jeden z najzdrowszych owoców na świecie. To prawdziwy superfood, który spowalnia starzenie się organizmu, a także wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego. Zbierzesz go jeszcze w tym miesiącu.

To jeden z najzdrowszych owoców na świecie. Rośnie z Polsce

Dereń jadalny to roślina z gatunku dereniowatych. Można spotkać go w lasach i zaroślach, a także w niektórych ogrodach. Poznasz go po wyjątkowych, ciemnoczerwonych owocach, które pojawiają się na drzewie już pod koniec lipca.

Jak smakuje dereń? W smaku przypomina coś pomiędzy wiśnią, żurawiną a śliwką. Owoce są bardzo soczyste, a przy tym wyczuwalnie cierpkie. Odpowiednio przygotowane stanowią fantastyczną bazę do dżemów, konfitur, soków czy nalewek.

To jeden z najzdrowszych owoców na świecie, bowiem skrywa w sobie wiele cennych składników odżywczych takich jak witamina A, C czy P. To także źródło żelaza, potasu, wapnia, fosforu, cynku, miedzi oraz manganu i silnych antyoksydantów w postaci polifenoli.

Spożywany regularnie wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego oraz spowalnia procesy starzenia organizmu. Przyśpiesza spalanie tłuszczu, a także wzmacnia skórę, włosy i paznokcie. Ze względu na wysoką zawartość żelaza, zapobiega rozwojowi anemii.

Jak włączyć dereń do swojej codziennej diety?

Owoce derenia dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia. To dobry moment na to, aby rozejrzeć się za nim w lesie. Surowy dereń ma nieco cierpki smak, dlatego też po zebraniu warto przerobić go na sok. Można dodać go do wody lub herbaty.

Jak przygotować sok z derenia? Zbierz kilogram owoców. Po przyjściu do domu dokładnie je umyj. Przesyp je go garnka i zalej wrzątkiem. Zostaw je w garnku na całą dobę. Następnego dnia odlej wodę i ponownie zalej je wrzątkiem. Tym razem odstaw owoce na dwa dni.

Trzeciego dnia pozbądź się wody, wsyp do garnka kilogram cukru lub innego słodzika i włącz gaz. Owoce gotuj przez 10 minut. Po 10 minutach owoce puszczą sok. Przelej go do wysterylizowanych butelek, zamknij je i postaw do góry dnem. Zapasteryzowany sok należy przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu.

