Najdłuższe imię żeńskie w Polsce. Nie każdy odważyłby się nadać je córce

Aktualnie to imię jest nadawane nadzwyczaj rzadko, jednak w przeszłości było ono znacznie popularniejsze. Nosiły je nawet księżniczki np. Wierzchosława Bolesławówna - księżniczka piastowska z Kujaw lub Wierzchosława Ludmiła - księżna lotaryńska z dynastii Piastów.

W ostatnich latach można zaobserwować powrót zapomnianych imion do mody. Wierzchosława ma szansę zdobyć szczególną sympatię tych rodziców, którzy pragną nadać córce unikalne i pełne historii imię.

Jakiś czas temu coraz częściej słyszeliśmy o Hannie, Zofii czy Helenie. Aktualnie do przestrzeni publicznej wracają staropolskie imiona, znane nam z historii, takie jak Bogna, Dobrawa, Bogumiła, Władysława czy Jadwiga.

