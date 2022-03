Styl gwiazdy: Sanah w roli głównej. Ubierz się jak popularna piosenkarka!

Na pierwszy ogień bierzemy dość minimalistyczną jak na Sanah sukienkę, która skradła serca naszej redakcji. To kreacja w odcieniu écru, która łączy w sobie klimaty retro z nutą boho. Jak się okazuje – to projekt polskiej marki Aeterie, która specjalizuje się w klasycznych, idealnie nawiązujących do dawnych lat ubraniach. Sukienka piosenkarki ma wszystko, czego potrzebujesz do zapewnienia sobie eleganckiego i dziewczęcego wyglądu – dekolt w kształcie litery V, pięknie podkreśloną talię i biust oraz długość midi. Podobne sukienki boho i retro bez problemu upolujesz w znanych i lubianych sieciówkach.