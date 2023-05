Najgorsze stylizacje tygodnia. Hailey Bieber przesadziła z rozmiarem

Co tu się wydarzyło? Amerykańska aktorka Shawnee Smith przybyła na premierę serialu "City on fire" w warstwowej i przekombinowanej stylizacji - ujmując najdelikatniej.

Julia Fox to prowokatorka, która w centrum uwagi czuje się jak ryba w wodzie. Dlatego sięga po spódniczki mini ledwie trzymające się bioder, mikrogorsety i kurtki skórzane pozbawione "tułowia", aby wyróżnić się - nawet za cenę dobrego stylu . Chociaż pop-artowy i komiksowy print jest jak najbardziej na topie, to w formie ubrania Julii Fox zupełnie nie zdał egzaminu.

Oversize to trend, który zdominował ostatnią dekadę. Wygląda ciekawie i stylowo w formie ubrań za dużych o rozmiar lub dwa. Ale kiedy filigranowa sylwetka sięga po płaszcz z poszerzoną linią ramion i rękawami, które gubią po drodze dłonie - zaczyna wyglądać groteskowo i komicznie. Chociaż baza stylizacji trendsetterki wyglądała świetnie, to szerokość okrycia wierzchniego była przesadą. To nie Hailey Bieber szła ulicami Nowego Jorku w płaszczu, ale płaszcz z głową i nogami Hailey Bieber.