Najpopularniejszy trend urodowy. Na czym polega "clean girl aesthetic"?

Fanką "clean girl aesthetics" jest także Selena Gomez. Jakie jeszcze elementy można dostrzec na przykładzie jej makijażu? Zapominamy o mocno zaznaczonych, wyrysowanych brwiach. W tym trendzie chodzi o to, by jedynie uczesać je za pomocą przezroczystego żelu. Rzęsy też są ledwie podkreślone – jedna warstwa tuszu w zupełności wystarczy. Jeszcze bardziej naturalny look da nam brązowa mascara. A co z ustami? Nakładamy na nie przezroczysty błyszczyk lub taki w neutralnych odcieniach nude. Można też potraktować je olejkiem lub zwykłą wazeliną.