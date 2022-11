Najgorsze stylizacje tygodnia. Violetta Arlak chciała wcielić się w gotycką księżniczkę?

Gotycka Violetta Arlak

Tę stylizację trudno jest opisać. Violetta Arlak na premierze czwartek części "Listów do M" przyciągała wszystkie spojrzenia, ale nie z pozytywnych względów. Aktorka ubrana była w przylegającą do ciała spódnicę oraz koronkowy top z zabudowaną z siateczkowego materiału górą, do którego przyszyty był choker. Arlak uzupełniła look kozakami za kolano oraz kopertówką z frędzlami. Gotycka stylizacja z pewnością nie wypadła dobrze.