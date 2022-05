Najgorsze suknie ślubne gwiazd. Trudno uwierzyć, że zdecydowały się na takie stylizacje

Przed nami kolejny przykład tego, co dla wielu osób jest zwyczajnie kiczem. Suknia ślubna Ewy Wojtasik miała wzbudzić emocje, co udało się uzyskać. Niemniej założenie było inne - fani mieli czuć zachwyt, a nie zażenowanie. Kiedy pojawiły się zdjęcia z uroczystości, wszyscy zarzucali Wojtasik, że jej kreacja nie dość, że jest w złym guście, to odsłania więcej ciała niż powinna. Sama panna młoda zdecydowała się później sprzedać suknię poprzez platformę Allegro.