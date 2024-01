Najgorszy błąd przy rozbijaniu kotletów. "Przenika do mięsa"

Kotlet schabowy to klasyka polskiej kuchni. Choć w każdym domu przyrządza się go inaczej - jedni trzymają się tradycyjnej receptury, a inni kombinują z coraz to nowszymi smakami, kluczem do sukcesu jest jego odpowiednie przygotowanie. Mowa tu w szczególności o wyborze dobrego jakościowo mięsa, a także prawidłowym "ubiciu".