"Najgrubsza panna młoda" przeszła metamorfozę. Dziś jej nie poznacie

Lexi i Danny Reed to para z Indiany, które w 2015 roku, po ośmiu latach bycia razem, zdecydowało się na ślub. Lexi, która zmagała się z nadwagą od najmłodszych lat, ważyła wtedy 220 kg, a jej mąż 130 kg. Ten moment był dla nich prawdziwym punktem zwrotnym. Zrozumieli, że muszą schudnąć. Czuli się jak więźniowie we własnych ciałach, a najprostsze czynności codziennego życia były dla nich ogromnym wyzwaniem. Dodatkowo, pragnienie założenia rodziny stało się dla nich silną motywacją do zmiany stylu życia.