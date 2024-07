Najlepsza fryzura na upały. Zrobisz w kilka sekund

Ok, rozumiem

Latem, kiedy zmagamy się z palącym słońcem i wysokimi temperaturami, wybór odpowiedniej fryzury staje się kluczowym elementem. Idealna fryzura na lato powinna być przede wszystkim wygodna i niezbyt skomplikowana – w czasie upałów często nie chce nam się spędzać godzin na mozolnym układaniu włosów przy użyciu prostownicy czy lokówki.

W upalne dni krótkie kosmyki mogą kleić się do czoła, dlatego lepiej zrezygnuj z grzywki. Możesz podpiąć ją do góry przy pomocy modnych ozdób do włosów.

Najlepsza fryzura na upały

Na ratunek przychodzi proste, ale niezwykle efektowne rozwiązanie, czyli kok. To fryzura, którą można zrobić w zaledwie kilka sekund, a poprawia samopoczucie w upalne dni. Kobietom, które cenią klasyczne rozwiązania, polecamy niski koczek. Jest elegancki i bardzo wygodny. Sprawdzi się do pracy. Pamiętaj, by wcześniej wygładzić włosy i ujarzmić niesforne "baby hair" za pomocą specjalnych specyfików.

"Messy bun", czyli niechlujny kok, to kolejna fryzura, która podbiła serca kobiet na całym świecie. Jest szybka, łatwa do wykonania i pasuje na każdą okazję (od codziennego wyjścia z domu po eleganckie przyjęcie). Taka fryzura to idealne rozwiązanie dla zabieganych kobiet. Jest także niezwykle praktyczna podczas upalnych dni, gdy chcemy odsunąć włosy od twarzy i szyi. W tym upięciu świetnie sprawdzą się materiałowe opaski czy kokardy do włosów.

Jak dbać włosy latem?

Lato to czas próby dla naszych włosów. Słońce, kąpiel w morzu lub w chlorowanej wodzie w basenie, a potem relaks na leżaku i szybkie suszenie kosmyków — brzmi bajecznie, prawda? Niestety wszystko to, co najbardziej kochamy latem, może mieć destrukcyjny wpływ na nasze włosy.

Co zrobić, żeby nie przywitać jesieni z mocno przerzedzoną fryzurą? - Pierwszym krokiem jest chodzenie w nakryciu głowy, ponieważ kilkugodzinna ekspozycja włosów na słońce może mieć nieprzyjemne skutki. Bardzo ważne jest również stosowanie powszechnie dostępnych produktów z termoochroną. Zostawiają one na włosach ochronny filtr, który zabezpiecza je przed utratą wody i przesuszeniem - mówi w rozmowie z WP Kobieta fryzjerka Paulina Stryjska.

