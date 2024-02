Odmładzająca fryzura dla kobiet po 60-tce. "Efekt wow" gwarantowany

Wizyta u fryzjera może odmienić życie. Oto dowód

Ścinanie włosów to drażliwa kwestia. Przekonała się o tym każda kobieta, która po "delikatnym skróceniu końcówek" wyszła z krótszymi o połowę włosami. Zapuszczamy włosy, bo zależy nam na długości, więc każda zmiana jest bolesna. Widać to wyraźnie w oczach pani na filmiku, która niemal się modli o litość, gdy stylista podchodzi do niej z nożyczkami. Ekspert ma jednak rację, gdy ścina kilkucentymetrowy siwy odrost. W krótkim czasie wyczarowuje na głowie kobiety wyjątkowo twarzową fryzurę, która odejmuje klientce co najmniej 10 lat. Czasem warto oddać się w ręce profesjonalisty.