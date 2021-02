Najlepsze na okres przejściowy. Wsuwasz na stopy i... możesz wychodzić

Za co lubimy sztyblety?

Sztyblety to wygodne i neutralne, a do tego idealne na schyłek zimy i wczesną, jeszcze chłodną wiosnę buty. W wersji klasycznej, ze skóry naturalnej, to eleganckie buty do wielu stylowych strojów na różne okazje. Wiele modeli stylowym charakterem dorównuje klasycznym szpilkom, które wkładamy do damskiego garnituru. Luksusowe modele z najwyższej półki to często spory wydatek. Choć powinna cechować je najwyższa jakość, za którą idzie też cena, znajdziemy też solidne i ładne sztyblety w niższej cenie - 150 do 250 zł.