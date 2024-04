Najlepsze spodnie na wiosnę. Mołek nosi je na okrągło

Magda Mołek uwielbia łączyć najgorętsze trendy z wygodą. W tym przypadku również udowodniła, że doskonale wie, co w "modowej" trawie piszczy. Jej spodnie to prawdziwy hit na wiosnę 2024.

Dziennikarka zdecydowała się na jeansy wide leg, które jak sama nazwa wskazuje, wyróżniają szerokie, proste nogawki. Detal ten to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na wygodnych spodniach, które dodatkowo optycznie wydłużą naszą sylwetkę.

Mołek do swoich stylowych jeansów dobrała również biały longsleeve ozdobiony czarnymi, poziomymi paskami.

Wiele pań, które przez lata przyzwyczaiły się do dopasowanych spodni, unika modeli wide leg. Kobiety często obawiają się bowiem, że nosząc szerokie spodnie, dodadzą sobie dodatkowych kilogramów. Tak jednak nie jest.

Znane influencerki (także plus size) przekonują nas, że tego typu spodnie pasują paniom o różnych kształtach. W dodatku zestawione ze szpilkami z noskiem w szpic pomogą nam optycznie wydłużyć sylwetkę.

Jeansy wide leg to hit na wiosnę

