Najlepsze stylizacje tygodnia. Absolutna dominacja czerni

Rok 2022 bez wątpienia zdominowały intensywne, soczyste, elektryzujące kolory, lecz wszystko wskazuje na to, że początek 2023 należy do czerni. Choć gwiazdy stawiają na kolor, który jest synonimem klasycznej elegancji, to bawią się formą i idzie im to rewelacyjnie. Na liście najlepszych stylizacji minionego tygodnia znalazły się m.in. Patricia Kazadi, Gabi Drzewiecka i Jenna Ortega.