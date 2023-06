Najlepsze stylizacje tygodnia. Beata Ścibakówna zaszalała z dekoltem

Beata Ścibakówna niczym gwiazda Hollywood

Nie od dziś wiemy, że Beata Ścibakówna to kobieta z klasą. Teraz aktorka udowodniła to po raz kolejny za pomocą stylizacji, w której wybrała się na pokaz najnowszej kolekcji Macieja Zienia. Włożyła bowiem długą do ziemi, czarną kreację o prostym kroju. Suknia wyróżniała się jednak wiązaniem na szyi oraz niezwykle głębokim dekoltem. Ścibakówna zarzuciła na ramiona złoty szal, a cały look uzupełniła czerwoną szminką.