Najlepsze stylizacje tygodnia. Patricia Kazadi niczym Barbie

Ida Nowakowska i glamour w szczytowej formie

Choć Ida Nowakowska miewa swoje modowe wzloty i upadki, to tym razem dosłownie zabłysła i nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości. Na gali Mrs. Poland International wystąpiła w wieczorowej sukni bez ramiączek w kolorze ciemnego złota. Kreacja odznaczała się asymetryczną górą, lejącym się, błyszczącym materiałem, a także zdobnym detalem na wysokości talii, który stworzył idealne "fałdki".