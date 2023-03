Królowa Letizia znów zaskoczyła. Jej ramiona przykrywała jedynie siateczka

Choć kobiety na całym świecie podziwiają styl księżnej Kate, to niejedna z nich pokusiłaby się o stwierdzenie, że królowa Letizia ubiera się jeszcze lepiej. Mimo iż jest ograniczona protokołami i dress code’ami, to zawsze stara się wyglądać modnie i wplatać do stylizacji ciekawe elementy. Hiszpańska monarchini bez dwóch zdań pretenduje do miana współczesnej ikony szyku.