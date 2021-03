WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu #WSZECHMOCNE

Najnowsze Popularne #Wszechmocne Spełnione i niezależne. Dołącz do nas » Przejdź na #WSZECHMOCNE Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Ludzie + 3 laptopmobilnośćkomputer Dzisiaj, 30-03-2021 16:15 Materiał powstał przy współpracy z Lenovo Najlepszy komputer do nauki - poradnik Komputer do celów edukacyjnych potrzebny od zaraz. Do nauki zdalnej, na studia, do szerokich zastosowań. Jaki wybrać? Na które cechy i charakterystyki zwracać uwagę? Odpowiadamy na te pytania w naszym poradniku. Share Źródło: materiały partnera Komputery od dawna były bardzo przydatnymi narzędziami w edukacji. Natomiast dziś stały się praktycznie niezbędne. Ten stan rzeczy nie ulegnie już zmianie, nawet gdy zakończy się aktualny kryzys i szkoły oraz uczelnie wyższe powrócą do stacjonarnego nauczania. Uczeń czy student bez własnego komputera ma po prostu mniejsze szanse. Komputer z internetem daje dostęp do komunikacji, wiedzy i wielu bardzo przydatnych w procesie edukacyjnym narzędzi. Jaki komputer? Teoretycznie do nauki można użyć każdego komputera. W praktyce jednak niektóre sprawdzają się lepiej się od innych. Maszyny te posiadają wiele różnych charakterystyk i nie każdy jest z nimi na tyle obyty, by łatwo ocenić czy dane urządzenie nadaje się do wyznaczonych mu celów. Na szczęście nie mamy tu do czynienia z bardzo skomplikowanym zagadnieniem. materiały partnera ThinkBook 13s 2. generacji Źródło: materiały partnera Po pierwsze – mobilność Najlepszy do nauki jest komputer przenośny, czyli laptop. Komputer stacjonarny ma większą moc, to prawda, ale w przypadku sprzętu, który ma służyć do nauki, moc obliczeniowa jest kwestią drugorzędną. O wiele ważniejsze jest to, że laptop może nam towarzyszyć wszędzie i nie uwięzi nas przy biurku. Zapewnia przy tym o wiele większą wygodę użytkowania, zwłaszcza jeśli jest naprawdę lekki. Dla przykładu Lenovo V15 waży niewiele ponad dwa kilogramy. Mniejszy, Lenovo Thinkbook 13s 2. generacji jest jeszcze lżejszy, prawie o połowę – jego waga to zaledwie 1,26 kg. Na obu urządzeniach można zatem pracować i uczyć się w domu, w dowolnym pomieszczeniu, a nawet zabrać je ze sobą na uczelnię. Drugim, niezwykle istotnym atutem jest długość pracy na bateriach. Nie ma mowy o pełnej mobilności, jeśli musimy co chwilę znajdować źródło zasilania. W tym aspekcie obydwa sprzęty sprawdzają się doskonale. Lenovo V15 zapewnia pracę do 6 godzin na jednym ładowaniu, a ThinkBook 13s 2 generacji nawet 12! materiały partnera Lenovo V15 Źródło: materiały partnera Po drugie – ekran Wydawałoby się, że każdy ekran będzie dobry do celów edukacyjnych, ale niestety tak nie jest. Przede wszystkim musi mieć wysoką rozdzielczość, a taką jest Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli. Dzięki takiej specyfikacji każdą prezentację będzie można odczytać bez problemu. Oprócz samej rozdzielczości, ważne jest również zapewnienie odpowiedniej jasności ekranu. Ten parametr jest mierzony w nitach, a za minimum uznaje się ekrany wyposażone w co najmniej 200 nitów. Dla przykładu Lenovo zaopatrzyło ThinkBooka 13 s 2. generacji w wyświetlacz 300-nitowy. Sprawia to, że informacje wyświetlane na ekranie są widoczne nawet w bardzo słoneczny dzień. Trzecim ważnym elementem jest system redukcji niebieskiego światła, które działa pobudzająco i męczy wzrok. Jest to szczególnie uciążliwe, jeśli korzystamy z laptopa w ciemnym pomieszczeniu lub kiedy szykujemy się do snu. Lenovo zadbało również o tę funkcjonalność. materiały partnera ThinkBook 13s 2. generacji Źródło: materiały partnera Po trzecie – wydajność Laptop do nauki nie musi być superkomputerem. Nie chcemy jednak, by zaczął zwalniać w momencie, gdy mamy jednocześnie uruchomioną aplikację do prowadzenia wideokonferencji, kilka otwartych zakładek w przeglądarce i potrzebnych nam dokumentów. Istotną rolę w obsłudze wielu zadań jednocześnie odgrywa procesor. Te bywają różne, ale łatwo już na pierwszy rzut oka ocenić, który z nich ma większą moc obliczeniową. Im wyższa cyfra w oznaczeniu, tym lepiej. Dla przykładu Intel i7 jest bardziej wydajny od i5, ten z kolei od i3. Wspomniane komputery od Lenovo w wybranych konfiguracjach korzystają z procesorów i7, przy czym procesor w V15 jest 8 generacji, a w ThinkBooku 11 generacji. Na szybkość działania komputera ma wpływ również zastosowana pamięć, czyli dysk na którym przechowywane są wszystkie dane. Jeszcze do niedawna na rynku były dostępne starsze wersje dysków – HDD. Były one znacznie wolniejsze, co było zauważalne m.in. w trakcie uruchamiania komputera czy obsługi zadań. Lenovo w swoich komputerach korzysta z dysków SSD – znacznie szybszych, umożliwiających start laptopa w kilka sekund. Znajdziemy je także w ThinkBook 13s 2 generacji. Każdy, kto czekał nieraz kilka minut na włączenie się systemu operacyjnego i wszystkich potrzebnych programów, doceni ten komfort użytkowania. Po czwarte – szczegóły Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy zakupie laptopa? Choćby na to jak wygodnie można go połączyć z innymi urządzeniami. Standardem są tu przynajmniej dwa złącza typu USB do myszki, drukarek, pendrive’ów lub innego sprzętu oraz jedno wejście HDMI, dzięki któremu połączymy się z monitorem lub telewizorem. Lenovo V15 ma 2 złącza USB i 1 HDMI, a Thinkbook 13s 2 generacji oprócz tego także nowoczesne Thunderbolt™ 4. Niemniej ważnym elementem komputerów jest również kamerka, która w przypadku V15 i ThinkBooka są bardzo dobrej jakości. Dzięki niej będziemy widzialni dobrze i wyraźnie przez osobę po drugiej stronie. Do pełni komunikacji przyda się wejście do słuchawek i mikrofonu, a dla osób, chętniej korzystających z bezprzewodowych słuchawek, komputery Lenovo wyposażono w bluetooth. Ważnym dodatkiem jest również inteligentny algorytm redukujący hałas w tle przy korzystaniu z mikrofonu oraz możliwość przełączenia mikrofonu na charakterystykę wszechkierunkową do rozmów grupowych. ThinkBook 13s 2 generacji oferuje obydwie opcje. materiały partnera ThinkBook 13s 2. generacji Źródło: materiały partnera Po piąte – komfort użytkowania Ostatnim, ale nie mniej ważnym zagadnieniem jest również ergonomia. Dobrze zaprojektowane urządzenie, z wygodną klawiaturą, zdecydowanie lepiej się sprawdzi w zastosowaniach edukacyjnych. Lenovo przykłada dużą wagę do tych kwestii, dlatego produkty tej firmy nie bez powodu są w ścisłej światowej czołówce pod tym względem. Jaki więc wybrać komputer do nauki? Lekkiego laptopa, z odpowiednio jasnym wyświetlaczem Full HD i redukcją niebieskiego światła. Z 8 GB RAM, dobrym procesorem i dyskiem SSD. I z odpowiednią liczbą złącz, dobrą kamerką oraz ergonomicznym wykonaniem wysokiej jakości. 