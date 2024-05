Najlepszy prezent na Dzień Dziecka? Wspólny czas! Sprawdź nasze inspiracje

Prezenty na Dzień Dziecka kupuje 58 proc. Polek i Polaków – wynika z badania przeprowadzonego przez PayPo. Najchętniej z tej okazji wręczamy słodycze. Tak robi 60 proc. osób. Blisko połowa ankietowanych (48 proc.) daje zabawki, a 36 proc. książki i gry. Na kolejnych miejscach znalazły się ubrania, gadżety elektroniczne (np. smartwatche) oraz sprzęt sportowy (np. rowery i hulajnogi). Co ciekawe, 28 proc. badanych 1 czerwca wybiera niestandardowe prezenty, takie jak wyjście do kina, na koncert czy wspólny wyjazd.

Szukając pomysłu na upominek dla swojej pociechy, kierujemy się głównie preferencjami obdarowywanych (63 proc.), ich potrzebami (59 proc.) oraz budżetem (41 proc.). Tylko dla co dziesiątej osoby przy kupowaniu prezentu ważna jest aktualna moda, a dla 17 proc. własne upodobania.

Ile Polacy zamierzają wydać z okazji Dnia Dziecka? Aż 70 proc. respondentów zadeklarowało wydatek rzędu 51–200 zł. Mniejszą kwotę (do 50 zł) chce przeznaczyć 14 proc., a większą (do 500 zł) – 13 proc. Warto podkreślić, że prawie połowa badanych (42 proc.) zakupy zrobi w tym roku w internecie.

Prezenty tańsze nawet o połowę!

Mnóstwo inspiracji, czym obdarować dziecko, znajdziemy na Allegro. Co więcej, w tym roku można na prezentach sporo zaoszczędzić – pod warunkiem, że z zakupami zdążymy do północy 22 maja. Wtedy kończy się 10-dniowe święto promocji, czyli Allegro Smart! Week. Z tej okazji platforma przygotowała tysiące produktów z najpopularniejszych kategorii, w tym m.in. zabawki, gry, odzież, obuwie i elektronikę z rabatami nawet do 50 proc.

Co ważne, z programem lojalnościowym Smart! klienci mają zapewnione nielimitowane darmowe dostawy do automatów paczkowych, punktów odbioru (minimalna kwota zamówienia od jednego sprzedającego wynosi 45 zł) i przesyłek kurierskich (65 zł) oraz bezpłatne zwroty. Kupując na Allegro, możemy być spokojni, że sprzedający zdąży z wysyłką zamówienia przed 1 czerwca. Mało tego, z usługą Smart! większość produktów trafi do użytkowników już następnego dnia po zakupie.

Dodatkowo podczas festiwalu zakupów abonenci programu mogą skorzystać ze specjalnych okazji, m.in. dostępnej tylko w aplikacji jednej oferty za złotówkę dziennie.

Zestawy LEGO dla każdego

Sprawdzonym prezentem z okazji Dnia Dziecka są klocki LEGO. Teraz na Allegro w promocji dostępne są setki wyjątkowych zestawów. Takich jak LEGO TECHNIC Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Pull-Back, który pozwala na zbudowanie repliki bolidu Formuły 1. Produkt skierowany jest dla dzieci od 7 roku życia. Model ma autentyczne detale inspirowane prawdziwym samochodem (m.in. realistyczne naklejki), a także napęd typu pull-back. Po zbudowaniu auto ma 6 cm wysokości, 24 cm długości i 10 cm szerokości. Wyścigowy zestaw składa się z 240 elementów.

O ile bolid F1 sprawi zapewne wielką radość chłopcu, tak dziewczynce możemy np. podarować zestaw LEGO Friends 41735 Mobilny domek. Domek ten potrafi jeździć (jest holowany przez samochód), więc stanie się znakomitym towarzyszem wszelkich przygód. Wewnątrz znajdują się w pełni wyposażone łazienka, sypialnia i kuchnia, a na zewnątrz możemy "rozpalić" ognisko. W zestawie znajdują się także trzy minilaleczki – Leo, Liann i Paisley – oraz ich zwierzaki. Mobilny domek to idealne klocki LEGO dla dzieci, które chcą snuć własne biwakowe opowieści.

Wspólne gra, kibicowanie lub… sprzątanie

W ofercie na Smart! Week znajdziemy również szeroki wybór gier planszowych. Gwarancją świetnej zabawy dla całej rodziny będzie Rummikub XP. To jedna z najpopularniejszych gier na świecie, doceniane przez kolejne pokolenia. Rummikub jest produkowany w aż 25 wersjach językowych, sprzedając się w kilkudziesięciu milionach egzemplarzy. Jest czterokrotnym zdobywcą tytułu "Gra Roku", w tym także w Polsce. Gra jest prosta, wciągająca i inna w każdej kolejnej rozgrywce. W zabawie używa się 156 kości w czterech kolorach o wartościach od 1 do 13 oraz 4 kości-jokery. Do zestawu dołączone są też specjalne stojaki, które pozwalają rozłożyć wylosowane kostki. Wygrywa ten, kto wyłoży na stół wszystkie kostki ze swojej tabliczki.

Wspólna zabawa jest bezcenna, ale nie zapominajmy, że równie ważne jest to, by nauczyć dziecko brania udziału w domowych obowiązkach. Pomoże nam w tym m.in. odkurzacz dziecięcy Casdon Dyson. To połączenie przyjemnego z pożytecznym. Z jednej strony mamy efektowną zabawkę, a z drugiej sprzęt, który pozwala na prawdziwe sprzątanie. To produkt dla każdej pociechy, która uwielbia naśladować rodziców podczas codziennych czynności. Wyposażony jest w efekty dźwiękowe, funkcję ssania oraz w opróżniany zbiorniczek na śmieci. Co ważne, zabawka działa dużo ciszej niż prawdziwy odkurzacz, chroniąc delikatny słuch malucha.

Warto podkreślić, że Allegro Smart! Week to również niepowtarzalna okazja, aby kupić taniej bilety na najważniejsze wydarzenia muzyczne, kulturalne czy sportowe dostępne w serwisie eBilet.pl. W tym przypadku rabaty sięgają nawet 30 proc. W najbliższym czasie możemy wybrać się z naszą pociechą na mecze siatkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów, spektakl "Projekt Tuwim" w reżyserii Olafa Lubaszenki do Teatru Capitol czy na wyjątkowe show "Akademia Pana Kleksa na żywo".

Prezent? Najważniejsze, że razem!

Dlatego bez względu na to, jaki prezent wybierzemy, warto zwrócić uwagę, aby pozwolił on nam ciekawie i kreatywnie spędzić wspólnie czas. Aby jeszcze bardziej do tego zachęcić, Allegro przygotowało w tym roku specjalny konkurs, w którym do wygrania jest 30 kart podarunkowych o wartości 100 zł oraz produkty marek LEGO i Mattel.

Zadania konkursowe oraz inspiracje do przygotowania zgłoszeń można znaleźć na profilach znanych twórców internetowych: Eryki Nawrockiej (@erykanawrocka), Igi Liziniewicz (@igaliziniewicz), Kingi Jurczakowskiej (@na.balet), Karoliny Baszak (@karolinabaszak), Anny Wiatrowskiej (@aniapalka), Antoniego Witkowskiego (@pierwszytata) oraz Łukasza Gąsińskiego​ (@mrfit_trener). Konkurs trwa do 24 maja.

Więcej pomysłów na prezent z okazji Dnia Dziecka znajdziemy w specjalnej strefie na stronie Allegro.

Płatna współpraca z Allegro