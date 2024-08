Marzysz o tym, aby kolejną porę roku powitać w nowej odsłonie? Zatem umów się do fryzjera i poproś o "Tiffany blonde", czyli najmodniejszą koloryzację na jesień 2024. To idealny wybór dla kobiet dojrzałych, ponieważ dodaje cerze blasku i dzięki temu odmładza.

Jesteś znudzona swoim kolorem włosów? Nadejście nowego sezonu to najlepszy czas na zmiany. Zanim na dobre zacznie się jesień, umów się do salonu fryzjerskiego i poproś profesjonalistę o koloryzację zwaną "Tiffany blonde", która jest wysublimowana i świetnie zgrywa się ze stylem "old money".

Zapewniamy, że w najbliższych miesiącach będzie ona absolutnym hitem. Ale obecność w trendach to tylko dodatek do wielu innych zalet. Koniecznie dowiedz się, jak wygląda "Tiffany blonde" i jak wpływa na wygląd.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Mleczny blond i refleksy

"Tiffany blonde" bazuje na refleksach, które dają efekt trójwymiarowości, a przez to optycznie zagęszczają fryzurę. Fryzjerzy do tej koloryzacji wykorzystują różne odcienie blondów – głównie chłodne i mleczne, które jednak wyglądają bardzo naturalnie i genialnie stapiają się z odrostem (farbowanie włosów od samej nasady nie jest już mile widziane). Efekt jest finezyjny i elegancki.

Genialna koloryzacja dla dojrzałych kobiet

Co więcej, koloryzacja "Tiffany blonde" polecana jest kobietom dojrzałym ze względu na to, że jasne kosmyki okalające twarz pięknie ją rozświetlają. Blask osiągnięty dzięki fryzurze optycznie spłyca zmarszczki i niweluje zmęczony wygląd. W konsekwencji modną koloryzacją na jesień 2024 można odmłodzić się co najmniej o kilka lat. Trzeba jednak zaznaczyć, że "Tiffany blonde" będzie pasował najbardziej kobietom o skandynawskim czy słowiańskim typie urody.

