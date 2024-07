Sposób na piękne włosy. Na czym polega "reverse hair washing"?

Odwrócone mycie włosów to technika, która zdobyła ogromną popularność na Tik Toku. Metoda ta jest szczególnie polecana dla osób, które mają problem z cienkimi i przetłuszczającymi się włosami. Jak to działa? Zamiast najpierw używać szamponu, a potem odżywki, chodzi o to, by najpierw nałożyć odżywkę, pozostawić ją na kilka minut, a dopiero potem zastosować szampon.