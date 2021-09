Najmodniejsza torebka w tym sezonie. Kupisz ją w Mohito za jedyne 39 zł

Baguette bag jest na tyle uniwersalna, że sprawdzi się prawie do każdej stylizacji. Można zestawić ją zarówno z marynarką oraz cygaretkami, jak i bluzą oraz sportowymi butami, tzw. sneakersami. Model pasuje zatem do eleganckich stylizacji oraz bardziej sportowych looków. Torebkę baguette można z powodzeniem nosić na co dzień, jednak dobrze sprawdzi się również na imprezę do sukienki.