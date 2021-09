Jesienne botki w najmodniejszym kolorze sezonu! Kupicie je za mniej niż 80 złotych

Botki na obcasie w beżowym kolorze to jesienny must have każdej kobiety, a takie znajdziecie teraz w sklepach CCC z kolekcji Jenny Fairy. Bez obaw mogą sięgnąć po nie także weganki, bo stworzono je z syntetycznego materiału. Obcas ma jedynie 5,5 cm, więc będzie idealny zarówno dla tych, które lubią podwyższenia, jak i tych, które dopiero rozpoczynają przygodę z nimi. Botki przeceniono obecnie o 33 proc. Kosztują 79,99 zł.