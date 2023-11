Najmodniejsze buty i torebki na jesień 2023! Genialna jakość w świetnych cenach

Musimy przyznać, że uwielbiamy jesienną aurę i czekałyśmy na nią z utęsknieniem. Między innymi dlatego, że wreszcie możemy zaprezentować stylowe jesienne outfity. Czekoladowe brązy, odcienie kawy z mlekiem, czerwień i ponadczasowa czerń – to właśnie te barwy są obecnie wśród najsilniejszych trendów sezonu. W takiej palecie kolorystycznej utrzymana jest najnowsza kolekcja CCC na jesień, a wśród niej skórzane buty i dodatki, które zachwycają jakością i atrakcyjnymi cenami. Co możemy w niej znaleźć?

Lasocki w klasycznym wydaniu

Jesienny wiatr, deszcz i chłód nie zniechęcą nawet największej fashionistki, zwłaszcza gdy ma na sobie mocne, wytrzymałe buty. Do takich należą te marki Lasocki - wygodne i odporne na różne warunki atmosferyczne, jednym słowem – na lata. Naszą uwagę zwróciły skórzane mokasyny w ciemnobrązowym kolorze, które można zestawić praktycznie z każdym elementem jesiennej i zimowej garderoby – granatowym płaszczem, beżową pikówką czy karmelowym płaszczem. Zaletą tego modelu jest to, że pasuje zarówno do okryć wierzchnich, jak i biurowych garniturów. Mokasyny noszone do jeansów i białej koszuli, oversizeowej marynarki lub sukienki, świetnie wkomponują się w biurowy dresscode. W ofercie marki Lasocki nie brakuje też modnych torebek, np. jasnej bagietki w stylu Y2K oraz czarnych listonoszek – półokrągłej i kwadratowej.

























[1/13] Źródło zdjęć: © materiały partnera

A co dla panów? Rozważni trendsetterzy mogą rozważyć kupno minimalistycznych sztybletów, które sprawdzą się przez wiele sezonów. Szczególnie docenią je miłośnicy niewymuszonej elegancji. Miłośnicy gadżetów zachwycą się natomiast skórzanym plecakiem lub przydatną na co dzień torbą wysokiej jakości, którą w CCC znajdziemy w atrakcyjnej cenie.

Cichy casual w stylu Gino Rossi

Na początku lat 2000 królowały tzw. botki-kaczuszki. Miały szpic i niewielki, ale za to cienki obcas. Marka CCC zainspirowana modą millenialną postanowiła przypomnieć nam, dlaczego ten model obuwia był tak uwielbiany. W kolekcji znajdziemy czarne botki od Gino Rossi, które pasują zarówno do wygodnych, luźnych jeansów, jak i zwiewnych sukienek. Na kapryśną pogodę świetnym wyborem będą wysokie kozaki. Te marki Gino Rossi z szeroką cholewką sprawdzą się w czasie wietrznych dni, będą również modnie kontrastować z romantyczną sukienką i wełnianym kardiganem narzuconym na ramiona. W tym sezonie królują kozaki w czarnym i brązowym kolorze, co dodaje uroku kobiecym, jesiennym stylizacjom. Nasze serca skradł zestaw w postaci kozaków i shopperki w kolorze głębokiej czerni – idealny do wyrazistych outfitów, które dodadzą energii w trakcie pochmurnych dni. Produkty dostępne są w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu i eobuwie.pl.

























[1/13] Źródło zdjęć: © materiały partnera

W najnowszej kolekcji CCC na jesień 2023 znajdziemy też mnóstwo propozycji dla panów. Męskie modele Gino Rossi utrzymane są w duchu "cichego luksusu" połączonego z casualem – ponadczasowa jakość i wygoda to zestaw cech, które doceni każdy mężczyzna. Przykładem mogą być skórzane buty sięgające za kostkę – zapewnią komfort podczas chodzenia po różnej nawierzchni i nie brakuje im stylu. W męskiej garderobie nie powinno również zabraknąć klasycznych półbutów w czarnym kolorze. To klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. Tego rodzaju obuwie jest niezwykle uniwersalne i doskonale sprawdza się zarówno w duecie z garniturem, jak i na co dzień – z materiałowymi spodniami oraz marynarką. W trakcie dnia pracy mężczyźnie ceniącemu jakość przyda się skórzana torba, na przykład marki Gino Rossi. Dzięki temu, że jest pojemna, można w niej schować wiele rzeczy – choćby dokumenty, a pozostaje przy tym niezwykle elegancka.

Badura, czyli wygoda i design

Skórzane buty oraz dodatki kojarzą się przede wszystkim z elegancją i ponadczasowością. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by do klasyki wprowadzić odrobinę charakteru. Naszym kolejnym faworytem są skórzane kozaki Badura w przyciągającym wzrok kolorze miodowego brązu. Sięgają znacznie wyżej niż za kolano, a ich materiał nonszalancko układa się w marszczenia. To must have tej jesieni! Warto je nosić do granatowych i niebieskich płaszczy w stylu teddy coat, by stworzyć look o nietypowych barwach, a także do rozkloszowanych sukienek boho i krótkich swetrowych tunik, gdy chcemy postawić na stylizację w kobiecym, romantycznym stylu. Równie ciekawą propozycją linii Badura są czarne botki ze szpiczastym noskiem, które pasują zarówno do rozszerzanych jeansów, jak i rurek.





























[1/15] Źródło zdjęć: © materiały partnera

W najnowszej męskiej kolekcji marki Badura znajdziemy m.in. męskie półbuty i trapery. Modele zostały zaprojektowane z myślą o osobach ceniących wysoką jakość i wygodę. Ich atutem są przede wszystkim: solidna wiązana cholewka, wytrzymała podeszwa oraz nowoczesny design. Tego typu obuwie sprawdzi się podczas trekkingów, pieszych wędrówek lub podczas drogi do pracy. Półbuty najlepiej łączyć z gładkim płaszczem o prostym fasonie lub garniturem z grubszego materiału. A trapery? Oczyma wyobraźni widzimy je w zestawieniu z czarną, szarą lub granatową kurtką pikowaną. Przyda się też ciepły golf oraz bawełniany szalik na chłodne dni, które dopełnią męską stylizację.

Wprawdzie jesień nas nie rozpieszcza, ale i tak możemy się nią cieszyć każdego dnia – choćby bawiąc się modą. Wystarczy skomponować odpowiednią garderobę – obuwie wykonane z wytrzymałych materiałów i kilka praktycznych, ale wyróżniających nas z tłumu dodatków.

© Materiały prasowe

Płatna współpraca z marką CCC